الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الأمن العام» يكشف عن أعداد المخالفين لتعليمات الحج هذا العام

«الأمن العام» يكشف عن أعداد المخالفين لتعليمات الحج هذا العام
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام عن أعداد المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لهذا العام، الذين حاولوا دخول مكة المكرمة دون الحصول على تصريح رسمي.

وبحسب ما نشرته “الرياض”، فإن مخالفي تعليمات الحج بلغ عددهم 2050 مخالفًا، وتم إحالتهم إلى اللجان الإدارية والقانونية، لإيقاع العقوبة المقررة نظامًا.

من جانبه، أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، أنه لم يتمكن أحد من الدخول للمشاعر المقدسة في حج هذا العام إلا بتصريح، لافتًا إلى أن الإجراءات الخاصة بموسم الحج الحالي نفذت بحزم، مُشيرًا إلى أن الأعداد المخالفة تمت السيطرة عليها وتم تنفيذ الإجراءات النظامية في حقها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن حج هذا العام لن يسمح إلا للمصرح لهم، من أجل حج آمن وصحي، ومن أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية “البروتوكلات” لمنع تفشي فيروس كورونا، ولضمان عدم تسرب أي شخص للمشاعر المقدسة بغير تصريح، قد يكون حاملا لهذا الفيروس وبالتالي يتم نقله للحجاج أو العاملين في خدمة الحجاج، لذلك وضعت وزارة الداخلية عددا من الأنظمة والإجراءات التي طبقتها الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة.

مواد ذات صلة

توقعات بهطول أمطار على مكة.. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني»

توقعات بهطول أمطار على مكة.. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني»

«وَلِمَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ».. قراءة تخطف القلوب للشيخ بندر بليلة بالحرم المكي

«وَلِمَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ».. قراءة تخطف القلوب للشيخ بندر بليلة بالحرم المكي

طقم تعقيم لكل موظف بـ«شؤون الحرمين» ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا»

طقم تعقيم لكل موظف بـ«شؤون الحرمين» ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا»

«القائد الصحي».. تجربة مميزة وناجحة للحفاظ على صحة الحجاج

«القائد الصحي».. تجربة مميزة وناجحة للحفاظ على صحة الحجاج

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>