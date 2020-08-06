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مختص: 15 لعبة إلكترونية تُفسد أخلاق الأبناء.. احذر منها (فيديو)

مختص: 15 لعبة إلكترونية تُفسد أخلاق الأبناء.. احذر منها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذّر أحد المختصين من تداول 15 لعبة إلكترونية وصفها بالغير مناسبة والخطرة على أخلاق الأبناء لما تحتويه من مشاهد لا تناسب قيم المجتمع الإسلامي وعاداته، إضافة للمشاهد العنيفة التي لا تناسب أعمار الأطفال.

وعبر حسابه بموقع انستقرام، نشر المختص بالتصوير والتقنية الدكتور محمد الكندري مقطع فيديو يحوي أسماءمجموعة من الألعاب وصفها قائلًا: “ممكن تدمر أخلاق عيالك!”، مُضيفًا: “لا تعتقد أن البلاي ستيشن مجرد جهاز يحتوي على ألعاب!، في مجموعة ألعاب ممكن تدمر أخلاق عيالك!”.

وذكر “الكندري” أن تلك الألعاب هي: “catherine full body – God of War – the witcher – grand theft auto  – dead or alive  – leisure suit larry -mafia3″، مشيراً إلى احتواء تلك الألعاب على مشاهد مخلة بالأداب والحث على العنف – على حد قوله-.

واستكمل: من بين تلك الألعاب: ” Nier – Outlast – Gal Gun – Frisky Business – The Last of Us Part II – SENRAN KAGURA Burst – Agony – school girl zombie hunter “، حيث نصح بضرورة البحث عن الألعاب قبل شراءها ومعرفة ما تحتويه من مشاهد ومفاهيم وقيم حتى لا تثر سلبًا على تربية الأبناء.

ولقي المقطع رواجًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاهده أكثر من 350 ألف عبر حساب المستهلك السعودي بموقع تويتر وصفحة الناشر بانستغرام وغيرها من مواقع التواصل.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الألعاب الغير مسموح بتداولها رسميًا عبر الأسواق وفق نظام وزارة التجارة نظرًا لمخالفتها قوانين المملكة، فيما يقع الخطر من شراء وتداول تلك الألعاب بصورة غير رسمية أو عبر الفضاء الإلكتروني، وهو ما يفرض على الوالدين مراجعة كل ما يتناوله أبنائهم من ألعاب ومواد غير مناسبة قد تؤثر على أخلاقهم وسلوكياتهم بصورة سلبية.

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