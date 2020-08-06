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في الشرقية.. «تأكد» يُجري 162 ألف مسحة للكشف عن «كورونا»

في الشرقية.. «تأكد» يُجري 162 ألف مسحة للكشف عن «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن إجمالي عدد المسحات التي تم إجراؤها منذ بداية مشروع الفحص الشامل الموسع بمركز «تأكد»، الواقع بالقرب من كلية التقنية بمدينة الدمام، بلغ أكثر من 162 ألف عيّنة، بواقع 5 آلاف مسحة يوميًا، وذلك لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت إلى أن المركز يعمل خلال الـ24 ساعة دون توقف خلال الفترة الحالية، مضيفةً إن الزمن الذي يستغرقه إجراء العيّنة ما بين 4 إلى 6 دقائق، وذلك من خلال 12 غرفة «مسار فحص»، إذ يتم حفظ العيّنات من خلال حافظات مخصصة في المركز، ونقلها بسيارات مجهّزة حسب درجة الحرارة، وإيصالها إلى المختبر المخصص لذلك بمدينة الدمام.

وأوضحت أن النتائج المخبرية تظهر خلال 24 ساعة من وقت أخذ العيّنة من المستفيد، مؤكدة أن خدمة التواصل «عن بُعد» مع موظفين ممارسين للغة الإشارة لا تزال مستمرة، وذلك خدمةً لضعاف السمع من خلال تثقيفهم بآلية الفحص والإجابة عن استفساراتهم في المركز بشكلٍ مباشر للتأكد من وصول المعلومات الصحيحة إلى كافة فئات المجتمع.

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