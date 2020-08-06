جراء الأمطار الغزيرة.. انهيار جبلي يتسبب في نفوق أغنام بمحايل عسير

تواصل – فريق التحرير:

أدى استمرار هطول الأمطار الغزيرة على منطقة عسير إلى طمر أجزاء واسعة من عقبة شعار وتعطيل الحركة المرورية، وتدخلت فرق الصيانة لإعادة فتح الطريق للسيارات العابرة.

وفي تلك الأثناء، باشرت الجهات المعنية انهيار جبلي في قرية آل ناهية نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز تيه بمحايل، حيث أسفر ذلك عن نفوق 25 من الأغنام تعود لمواطن مسن.

من جانبها، انتقلت فرق الأمن والسلامة بالدفاع المدني بمحافظة محايل إلى موقع الانهيار وأعدت محضرا بالواقعة، بحسب “عكاظ”.

وفي نفس السياق، جرفت السيول طرقا في قضا وحمران بمحايل، وشهد مركز روام التابع لمحافظة رجال ألمع سيولًا وأمطارًا عزلت الأهالي، فيما انتشرت فرق الإنقاذ والسلامة بالدفاع المدني على مشارف ومداخل الأودية.