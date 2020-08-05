«جمل» يستقر مكان السائق بعد تصادم سيارة وإبل سائبة على طريق حائل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادث تصادم على طريق “حائل -جبه” بين سيارة ومجموعة من الإبل السائبة.

وأظهر الفيديو أحد الجمال النافقة داخل السيارة من قوة الاصطدام، إذ دخل الجمل في السيارة واحتل مكان السائق الذي نجا – بفضل الله- من الحادث، كما أسفر الحادث عن نفوق عدة جمال في نفس المكان بسبب التصادم.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور كانت قد حذّرت في وقت سابق أصحاب الحيوانات من تركها على حرم الطرق، ووضعت غرامات مالية على المخالفين.