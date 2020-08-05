الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«جمل» يستقر مكان السائق بعد تصادم سيارة وإبل سائبة على طريق حائل (فيديو)

«جمل» يستقر مكان السائق بعد تصادم سيارة وإبل سائبة على طريق حائل (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادث تصادم على طريق “حائل -جبه” بين سيارة ومجموعة من الإبل السائبة.

وأظهر الفيديو أحد الجمال النافقة داخل السيارة من قوة الاصطدام، إذ دخل الجمل في السيارة واحتل مكان السائق الذي نجا – بفضل الله- من الحادث، كما أسفر الحادث عن نفوق عدة جمال في نفس المكان بسبب التصادم.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور كانت قد حذّرت في وقت سابق أصحاب الحيوانات من تركها على حرم الطرق، ووضعت غرامات مالية على المخالفين.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

«مكة المكرمة»: مصادرة إبل سائبة في «الراشدية»

«مكة المكرمة»: مصادرة إبل سائبة في «الراشدية»

مصادرة «الإبل السائبة» في مخططات جنوب مكة الفرعية

مصادرة «الإبل السائبة» في مخططات جنوب مكة الفرعية

شاهد.. أغلى جمل في العالم سعره 16.2 مليون دينار كويتي

شاهد.. أغلى جمل في العالم سعره 16.2 مليون دينار كويتي

حادث مفجع.. إبل سائبة تتسبب في وفاة رضيع وخادمة بحفر الباطن

حادث مفجع.. إبل سائبة تتسبب في وفاة رضيع وخادمة بحفر الباطن

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة