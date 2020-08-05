محايل عسير.. غرق 3 شبان بـ«وادي مرة» والأهالي يطالبون بجسر لحماية الأرواح

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محايل عسير، غرق ثلاثة شبان بوادي مرة، وذلك أثناء عودتهم إلى منازلهم الواقعة بقرية الرجفة بلاد آل مشول.

وتم انتشال جثث الغرقى من الوادي، ونقلها مباشرة لمستشفى محايل العام، وأُدخلت ثلاجة الموتى المركزية لحين استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وفقا لـ”الوطن”.

وفي سياق متصل، فتحت هذه الحادثة ملف الطلبات التي سبق أن تقدم بها أهالي قرية الرجفة جنوب وادي مرة المتمثلة في إنشاء جسر لطريقهم الوحيد حفاظا على أرواح المواطنين، وأكدوا أن هذا الطريق لا يبعد عن سد مرة إلا أمتار قليلة.