«استشاري» يوضح تأثير السمنة على النوم العميق.. أعراض خطيرة

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أوضح د. صالح سالم الغامدي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استشاري قلب كبار بمستشفى د.سليمان الحبيب، مدى تأثير السمنة على النوم وبالتالي التسبب في حالة التوتر والقلق ليلا.

وقال “الغامدي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “النوم العميق مطلب مهم جدا خصوصا لمن يعانون من التوتر”.

وأضاف أن انقطاع التنفس الانسدادي (شخير وتوقف متكرر في النفس) وبالتالي عدم الاستمرار في النوم العميق يسبب عدة مضاعفات منها ارتفاع الضغط، والقلب، وتصلب الشرايين، وجلطات الدماغ، وضعف الذاكرة، موضحا أنه في معظم المرضى تلعب السمنة دور رئيسي في وجوده.