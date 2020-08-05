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إغلاق 9 منشآت غذائية وضبط مخالفات في مكة المكرمة

إغلاق 9 منشآت غذائية وضبط مخالفات في مكة المكرمة
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلديتي العتيبية الفرعية وغزة التابعتين لأمانة العاصمة المقدسة 9 منشآت غذائية مخالفة ضمن نطاق البلدية، وذلك لتدني مستوى النظافة، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى رصد عدم ارتداء الكمامات بطريقة صحيحة.

وأوضح مدير عام البلديات في أمانة العاصمة المقدسة، عبد الله الزايدي، أنه تم إغلاق المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مؤكدا حرص أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية، للمحافظة على الصحة العامة.

 

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