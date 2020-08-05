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لماذا يجب تأجيل شراء جهاز آيفون الجديد الفترة الحالية؟

لماذا يجب تأجيل شراء جهاز آيفون الجديد الفترة الحالية؟
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تواصل – وكالات:

تطلق شركة آبل عادةً أجهزة آيفون الجديدة في الخريف، ما يعني أن الجيل التالي قد يكون على بعد أقل من شهرين من الآن، فإذا كنت تخطط بالفعل لإنفاق حوالي 1000 دولار لترقية جهازك، فمن الأفضل أن تنتظر وصول جهاز آيفون 12.

ومن المتوقع أن يأتي جهاز آيفون هذا العام مع دعم تقنية 5G، ومعالج جديد، وخيارات مختلفة الحجم، وتصميم جديد يشبه آيباد برو، وشاشات أو إل إي دي. التي كانت تحتفظ بها الشركة  لطرازات آيفون بروالأغلى ثمناً.

قد لا يكون دعم اتصال 5G مهماً الآن بينما لا تزال شركات الاتصالات في طور البناء، إذ من المتوقع أن تصبح التقنية جاهزة في السنوات المقبلة، ولكن، إذا كنت ستنفق مبلغاً كبيراً لشراء جهاز جديد، فربما تريده أن يستمر لمدة عامين على الأقل.

ومن المتوقع تأجيل إطلاق مجموعة آيفون 12 قليلاً هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وقال لوكا مايستري، النائب الأول لرئيس شركة آبل، إن الشركة تتوقع توفير المنتج الجديد “بعد بضعة أسابيع” عن الوقت المعتاد.

تتوافق هذه المعلومات مع تقارير سابقة عن إطلاق آيفون 12 المتوقع، إذ ذكرت بلومبرغ في أبريل أن بعض إصدارات آيفون الجديد قد تتأخر بضعة أسابيع في الخريف المقبل.

حتى إذا لم تكن مهتماً بأحدث إصدار من آيفون، فلا يزال الأمر يستحق الانتظار، لأن آبل تخفض عادةً أسعار أجهزة آيفون القديمة بعد تقديم الطرازات الأحدث.

وفي العام الماضي، على سبيل المثال، انخفض سعر iPhone XR في 2018 إلى 600 دولار عندما أطلقت الشركة تشكيلة آيفون 11، وفق ما أورد موقع بيزنس إنسايدر. الإلكتروني.

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