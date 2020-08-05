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«الجهني» يتوقع زيادة فرص هطول الأمطار على منطقة مكة 

«الجهني» يتوقع زيادة فرص هطول الأمطار على منطقة مكة 
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تواصل – فريق التحرير:

توقع زياد الجهني الخبير في الطقس والمناخ والباحث في الظواهر المناخية، تحسن فرص هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تيوتر”: “تحسّن فرص الأمطار على منطقة مكه وسواحلها من مساء يوم غد الخميس وحتى السبت بمشيئة الله”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها بشأن حالة الطقس غدا الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

 

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