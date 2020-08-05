أفضل 7 مواقع لتحويل صيغ الملفات بدون برامج أو تطبيقات

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نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، باستخدام بعض المواقع الموثوقة لتحويل صيغ ملفات بدون برامج أو تطبيقات.
وقا الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا احتجت تحول صيغ ملفات بدون برامج أو تطبيقات، فهذه أفضل 7 خدمات لتحويل أغلب أنواع الصيغ:
https://online-convert.com
أو
http://convertfiles.com
أو
https://convertio.co
أو
http://zamzar.com
أو
http://filezigzag.com
أو
https://freefileconvert.com
أو
https://file-converter-online.com
إذا احتجت تحول صيغ ملفات بدون برامج أو تطبيقات، فهذه أفضل 7 خدمات لتحويل أغلب أنواع الصيغ:https://t.co/16vWF0kILR
أوhttps://t.co/gEILZWsI2L
أوhttps://t.co/2YFOz2x79s
أوhttps://t.co/I4upZY0Ame
أوhttps://t.co/bl2YGkyie1
أوhttps://t.co/cSnXcen3Vd
أوhttps://t.co/cqdOjp8Qlipic.twitter.com/bnWBleXpzg
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)August 5, 2020