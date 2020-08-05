أفضل 7 مواقع لتحويل صيغ الملفات بدون برامج أو تطبيقات

تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، باستخدام بعض المواقع الموثوقة لتحويل صيغ ملفات بدون برامج أو تطبيقات.

وقا الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا احتجت تحول صيغ ملفات بدون برامج أو تطبيقات، فهذه أفضل 7 خدمات لتحويل أغلب أنواع الصيغ:

https://online-convert.com

أو

http://convertfiles.com

أو

https://convertio.co

أو

http://zamzar.com

أو

http://filezigzag.com

أو

https://freefileconvert.com

أو

https://file-converter-online.com