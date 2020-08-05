ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 135 قتيلاً و5000 جريح (صور)

تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت بلبنان، الذي وقع أمس الثلاثاء، إلى 135 قتيلا و5000 جريح، في حصيلة قابلة للزيادة بسبب البلاغات عن عشرات المفقودين.

وأكدت مصادر وزارية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة اللبنانية وافقت على وضع جميع المسؤولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام 2014 قيد الاعتقال المنزلي.

وأضافت المصادر أن الجيش اللبناني سيشرف على الاعتقال المنزلي لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار، وفقا لـ”العربية”.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، خلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء إثر اجتماع استثنائي: “يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين مادة الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفاتها، أياً كان” منذ وصولها إلى بيروت عام 2014 حتى تاريخ الانفجار.

يأتي ذلك فيما أعلنت الداخلية اللبنانية، أن التحقيق بانفجار المرفأ سيستغرق 5 أيام، وأن المسؤول سيحاسب.