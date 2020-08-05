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المملكة تدعم الطواقم الطبية اللبنانية لإسعاف متضرري انفجار مرفأ بيروت (صور)

المملكة تدعم الطواقم الطبية اللبنانية لإسعاف متضرري انفجار مرفأ بيروت (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة بمساندة الطواقم الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين من انفجار مرفأ بيروت عبر الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية التي يمولها في مجمل الأراضي اللبنانية.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني، تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أسباب انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي وقع أمس وخلف أكثر من 100 قتيل و4 آلاف مصاب ومئات المفقودين تحت الأنقاض.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، بيروت مدينة منكوبة، وتم إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها.

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