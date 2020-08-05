«الزكاة والدخل» تدعو المنشآت إلى تقديم الإقرارات الضريبية قبل هذا الموعد

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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم الإقرار الضريبي عن شهري أبريل ويوليو 2020، قبل نهاية يوم 10 من شهر أغسطس الحالي، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل (هنا).

وتعرف ضريبة الاستقطاع بأنها نسبة محددة من الدخل الذي تحصل عليه المنشأة غير المقيمة في السعودية، وتقدم خدمات داخل السعودية وتحقق مصادر دخل.

وفي الوقت ذاته، تخضع المنشآت غير المقيمة في المملكة لضريبة الاستقطاع عن أي مبلغ تحصل عليها من أي مصدر في المملكة سواء كانت تتعامل مع منشآت حكومية أو غير حكومية أو شبه حكومية، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ.