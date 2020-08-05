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الدفاع المدني ينقذ 698 شخصاً ويخلي 11 أسرة جراء الأمطار والسيول (صور)

الدفاع المدني ينقذ 698 شخصاً ويخلي 11 أسرة جراء الأمطار والسيول (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة)، تمكنت بفضل الله، خلال الفترة من 5-14 ذي الحجة 1441هـ من إنقاذ أكثر من 698 شخصاً وإخلاء 77 شخصاً و11 أسرة، وإيواء 633 شخصاً و3 أسر، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق.

وأشار المركز، إلى أن منطقة عسير كانت الأعلى في عدد حالات الإنقاذ بينما الأقل كانت المدينة المنورة بحالة إنقاذ واحدة.

وأبان المركز أنه تم تشكيل 8 لجان في عدد من المناطق المتضررة لحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول.

 

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