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«حساب المواطن»: إيداع الدفعة 33 في حسابات المستفيدين بعد 5 أيام

«حساب المواطن»: إيداع الدفعة 33 في حسابات المستفيدين بعد 5 أيام
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن” عن قرب إيداع دفعة الدورة 33 (شهر أغسطس 2020)في حسابات المستفيدين المؤهلين.

وأكد “حساب المواطن” أنه تبقى فقط 5 أيام علىإيداع الدفعة الـ33، مشيراً إلى إمكانية التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هـــنا).

وجدَّد “حساب المواطن” التأكيد على أن التسجيل في البرنامج موقوف إلى أن تتم مراجعة الضوابط مستقبلًا، وذلك ردًا على عدد من الاستفسارات التي وردته على موقع “تويتر”.

وأوضح البرنامج، أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى الدفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

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