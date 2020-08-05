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جامعة الباحة تعلن عن 350 مقعداً شاغراً للطلاب بكليات العلوم و الآداب.. موعد التقديم

جامعة الباحة تعلن عن 350 مقعداً شاغراً للطلاب بكليات العلوم و الآداب.. موعد التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الباحة عن (350) مقعداً شاغراً للطلاب فقط على بعض التخصصات العلمية والنظرية بكليات العلوم والآداب بالمحافظات .

وأوضحت أنه سيبدأ استقبال طلبات القبول على هذه الشواغر بدءاً من الخميس 1441/12/16هـ وحتى الاثنين 1441/12/20ه .

وتؤكد جامعة الباحة على الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ للقبول، أو لم تستكمل طلباتهم أو لم يتمكنوا من تأكيد قبولهم ، في الدفعات المعلنة سابقا بضرورة التقديم على هذه الشواغر عبر الرابط الذين سيعلن الخميس 1441/12/16هـ وقت فتح بوابة القبول .

للدخول على موقع الجامعة عبر الرابط التالي:https://bu.edu.sa/.

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