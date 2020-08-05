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تسريب مواصفات هاتف سامسونج الجديد من فئة «S»

تسريب مواصفات هاتف سامسونج الجديد من فئة «S»
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تواصل – وكالات:

أكدت توقعات كثير من المحللين إطلاق سامسونج هاتفًا آخر من فئة S20 في النصف الثاني من العام الجاري، ليأتي بمواصفات جيدة وسعر ينافس هواتف الفئة المتوسطة، وذلك خلفًا لهواتف Galaxy S20 Lite حيث سيحصل على هيكل شبيه بهياكل هواتف S20، وسيكون مقاومًا للماء والغبار أيضا.

وبحسب الموقع الروسي “3dnews”، فستعتمد النسخة التي ستطرح في أوروبا وروسيا على معالجات Snapdragon 865 ثمانية النوى، وعلى ذواكر وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت على الأغلب، أما ذاكرة التخزين الداخلي فيها فستكون بحجم 128 جيجابايت.

ومن المفترض أن تحصل هذه الأجهزة أيضا على شاشات OLED بمقاس 6.7 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD، وترددها يعادل 120 هيرتز.

أما الكاميرا الأساسية فيها فعلى الأغلب أن تكون ثلاثية العدسة، عدستها الأساسية بدقة 32 ميجابيكسل، وفيها عدسة مزودة بمستشعر بصري من نوع Sоny IМX555 بدقة 12 ميجابيكسل، والعدسة الثالثة بدقة 8 ميجابيكسل.

وستدعمها سامسونج ببطارية بسعة 4370 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، إضافة إلى ميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية لفك قفل الشاشة.

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