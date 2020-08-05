بالفيديو.. الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات الحرارة في العالم

تواصل – فريق التحرير:

شهدت مناطق المملكة خلال الأيام الماضية موجة شديدة الحرارة، حيث سجلت مدينة الدمام 50 درجة مئوية كإحدى أعلى درجات الحرارة تسجيلًا في العالم، بينما حلت الأحساء بالمرتبة التالية بـ49 درجة مئوية.

وأشار المختصون بمجال الطقس إلى أن موجة الحر ستنكمش في الأيام المقبلة على المملكة وستشهد الأجواء تحسنًا بعد أيام من موجات الحر الشديدة.

فيما شهدت المناطق الجنوبية الغربية للمملكة أجواء معتدلة مع هطول للأمطار، حيث هيأت تلك الأجواء تنامي أعداد السياح بتلك المناطق.