أمين الشرقية يوجه بتطبيق مبادرة تطوير شوارع عرض 15 متراً

تواصل – فريق التحرير:

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، كافة البلديات، بتطبيق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديدة لتخطيط المدن لقطاع شوارع عرض 15 مترًا، وذلك بعد نجاح بلدية الخبر في تطبيقها على بعض الشوارع.

وأكد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أقرت مؤخرًا تخطيطا جديدا لقطاع شوارع عرض 15 مترا بهدف تطويرها وتأهيلها لتواكب برامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن بلدية الخبر انتهت خلال الفترة الماضية من تأهيل 3 شوارع في محافظة الخبر من خلال تخطيط يتم عمله للمرة الأولى، بحسب”اليوم”.

وأشار “الجبير” إلى توفير مسارات جانبية للمشاة، تم دهانها باللون الأحمر، بعرض 1.5 متر، ومواقف جانبية للسيارات بعرض 2 متر، ومسار للمركبات لكل اتجاه بعرض 6 أمتار، موضحًا أن هذه التجربة تضيف مساحة للمشاة، خاصة في المواقع الحيوية عبر استحداث ممرات جانبية على امتداد الشوارع وتخطيط ودهان المواقف لكل مركبة، والاهتمام بالتشجير من خلال توفير أشجار ظل على جانبي الطريق، فيما سيتم التوسع في ذلك بإضافة عدد آخر من الشوارع خلال الفترة القادمة لتطبيق المبادرة.

وكشف أمين المنطقة الشرقية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تأهيل 30 شارعًا كمرحلة أولى لتطبيق مخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديد لتخطيط المدن لقطاع شوارع عرض 15 مترًا، والتي تستهدف إزالة التشوه البصري ومواكبة برامج جودة الحياة وتنفيذ تأهيل وتخطيط شوارع بمواصفات مختلفة، وأنه سيتم عمل مسارات جانبية للمشاة لممارسة رياضة المشي والتنزه.