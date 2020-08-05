متى تكون الفواكه والخضروات ضارة لصحة الإنسان؟.. طبيب يوضح (فيديو)

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أكد طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، أن الخضروات والفاكهة قد تمثل خطراً على صحة الإنسان في بعض الأحيان.

وأضاف الذيابي، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع” تويتر”، أن الفاكهة والخضروات تكون ضارة في حال كانت ملوثة بالجراثيم مثل البكتيريا والفطريات والطفيليات والفيروسات والمبيدات، مشيراً إلى أنها تؤدي إلى التسمم الغذائي وتكسر الدم وعسر الهضم والحساسية.

ولفت ” الذيابي” إلى أن الفئات العمرية المعرضة للإصابة بهذه الأمراض، هم الأطفال أقل من 5 سنوات وكبار السن والحوامل والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والسرطان.

وأشار إلى أنه للوقاية لابد من فحص الفاكهة والخضروات جيداً، وأن تكون خالية من الفطريات والطفيليات وفي حال وجود علامات تعفن فمن الأفضل التخلص منها، مع ضرورة غسل الفواكه والخضروات بالماء الجاري وبشكل جيد.