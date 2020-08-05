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مركز الملك سلمان للإغاثة يساعد في إسعاف جرحى «انفجار بيروت»

مركز الملك سلمان للإغاثة يساعد في إسعاف جرحى «انفجار بيروت»
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تواصل  – فريق التحرير:

تحرك “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” في بيروت عبر الجمعيات الطبية، التي يمولها على مجمل الأراضي اللبنانية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وذلك فور وقوع الانفجار في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء مباشرة.

وبحسب “العربية”، فقد انتقلت الفرق الإسعافية الخاصة بـ”جمعية سبل السلام” من شمال لبنان إلى بيروت، للمساعدة في نقل الجرحى.

كما انتقل فريق طبي من “مركز الأمل الطبي” في عرسال التابع لمركز الملك سلمان لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي، ولتقديم الخدمات الطبية الإسعافية وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت.

كما أعلن “مركز الأمل الطبي” عن قيامه بحملة جمع الدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين والجرحى في مشافي بيروت.

ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصراً، وهز العاصمة بالكامل وطالت أضراره كافة أحيائها حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات.

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