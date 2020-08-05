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«الجوازات» توضح إجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي لعاملة توفي كفيلها

«الجوازات» توضح إجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي لعاملة توفي كفيلها
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات الإجراء المتبع حال رغبة ورثة الكفيل إصدار تأشيرة خروج نهائي لعاملة منزلية.

وأكدت “الجوازات” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” أنه في حال رغبة المستفيد بالحصول على تأشيرة خروج نهائي، يتم الإجراء بمراجعة المستفيد مع أحد الورثة للشؤون القانونية لمنحه تأشيرة خروج نهائي، بناءً على طلب المستفيد وأحد الورثة.

وكانت “الجوازات “قد أوضحت طريقة استخراج تأشيرة خروج نهائي وهي:-

  • التأكد أولاً من عدم وجود أي مخالفات مرورية وفي حالة وجودها يجب سداد قيمتها أولاً منعاً لتعطيل استخراج تأشيرة الخروج.
  • تسجيل طلب استخراج تأشيرة الخروج النهائي مع التأكد من مطابقة البيانات مع جواز السفر الخاص بك مع إلصاق صورة شخصية بالطلب وختمها بالختم الخاص بالكفيل.
  • الحضور مع صاحب العمل إلى الجوازات وذلك لتسجيل البصمة الخاصة بك.
  • في حالة إذا أراد الوافد البقاء في المملكة بعد صدور التأشيرة، يتوجب عليه أولاً مغادرة المملكة والعودة مرة أخرى بعد شهرين بعقد عمل جديد.

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