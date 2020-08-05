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ارتفاع حصيلة ضحايا «انفجار بيروت» لـ78 قتيلًا ونحو 4 آلاف مصاب

ارتفاع حصيلة ضحايا «انفجار بيروت» لـ78 قتيلًا ونحو 4 آلاف مصاب
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تواصل – وكالات:

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن حصيلة ضحايا انفجار العاصمة بيروت، أمس الثلاثاء، ارتفعت إلى 78، مُضيفا أن ما يقرب من 4 آلاف شخص أصيبوا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الصحة اللبناني قوله إن “هناك الكثير من المفقودين حتى الآن. وأضاف: “نواجه كارثة حقيقية ونحتاج إلى وقت لتقييم مدى الأضرار”.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان “بيروت مدينة منكوبة”، والحداد الوطني لمدة 3 أيام، في ضوء تداعيات الانفجار.

كما أعلن المجلس تولية سلطة عسكرية مسؤولية تأمين بيروت، فيما أوصى بتشكيل خلية لإدارة أزمة الانفجار، وإعلان حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، انفجار مرفأ بيروت بأنه “كارثة”، مُضيفًا: “بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب”، مُتعهدًا بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

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