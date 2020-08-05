الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تنبيه مهم من سفارة المملكة في لبنان للمواطنين بعد «انفجار بيروت»

تنبيه مهم من سفارة المملكة في لبنان للمواطنين بعد «انفجار بيروت»
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة لدى بيروت، تنبيهاً مهماً للمواطنين المتواجدين في لبنان.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: تود سفارة المملكة لدى الجمهورية اللبنانية أن تهيب بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مقار سكنهم جرّاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، حرصًا على أمنهم وسلامتهم.

وأضاف البيان: كما تدعو السفارة المواطنين السعوديين في لبنان إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات اللبنانية والالتزام بها، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة.

مواد ذات صلة

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار على 5 مناطق اليوم

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار على 5 مناطق اليوم

وزير عدل لبنان السابق: هناك «دويلة» تخضع لإيران فوق الدولة اللبنانية

وزير عدل لبنان السابق: هناك «دويلة» تخضع لإيران فوق الدولة اللبنانية

سفارة أمريكا في لبنان تحذر من انبعاث «غازات سامة» بعد انفجار مرفأ بيروت

سفارة أمريكا في لبنان تحذر من انبعاث «غازات سامة» بعد انفجار مرفأ بيروت

سفارة المملكة في لبنان: لا إصابات بين المواطنين بانفجار مرفأ بيروت

سفارة المملكة في لبنان: لا إصابات بين المواطنين بانفجار مرفأ بيروت

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>