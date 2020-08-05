تنبيه مهم من سفارة المملكة في لبنان للمواطنين بعد «انفجار بيروت»

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة لدى بيروت، تنبيهاً مهماً للمواطنين المتواجدين في لبنان.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: تود سفارة المملكة لدى الجمهورية اللبنانية أن تهيب بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مقار سكنهم جرّاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، حرصًا على أمنهم وسلامتهم.

وأضاف البيان: كما تدعو السفارة المواطنين السعوديين في لبنان إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات اللبنانية والالتزام بها، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة.