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عسير.. نسبة الإشغال السكني للسياح تتجاوز 95%

عسير.. نسبة الإشغال السكني للسياح تتجاوز 95%
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد منطقة عسير هذه الأيام إقبالاً كبيراً من الزوار والمصطافين الذين فضلوا قضاء إجازتهم السنوية في ربوعها الخضراء، في ظل ما تشهده المنطقة من انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة على جميع المحافظات.

وكثفت الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة جهودها لخدمة أهالي وزوار المنطقة، حيث تقوم أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها بأعمال النظافة الدائمة، وتوفير جميع الخدمات لرواد المواقع العامة كالحدائق والمتنزهات، ونزح مياه الأمطار بشكل مستمر، وكذلك وجود فرق الصيانة التابعة لفرع وزارة النقل على مدار الساعة في الطرقات العامة وخاصة تلك التي تربط المحافظات لفتح الطرق التي قد تتأثر بالسيول، وتقوم الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني بعمل كبير في جميع المواقع للمحافظة على سلامة جميع مرتادي الطرق وأماكن التنزه في ظل الهطول الغزير للأمطار.

وتؤكد نسب الإشغال العالية للفنادق والشقق والوحدات السكنية المفروشة المنتشرة في مدينة أبها والمحافظات المجاورة لها مدى توافد الزوار على منطقة عسير، حيث بلغت نسبة الإشغال أكثر من 95%، حيث يكثف فرع وزارة السياحة بعسير الجولات الميدانية على الوحدات السكنية ودور الإيواء، وذلك للرقابة والمحافظة على جودة المنتج.

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