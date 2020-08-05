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توقعات «الأرصاد» لطقس الأربعاء: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الأربعاء: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق
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تواصل – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ).

فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق ( حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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