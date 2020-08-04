إصابة مقيم تعرضَّ لصاعقه رعدية في منتزه الملك فهد بنجران (فيديو)

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أصيب مقيم باكستاني الجنسية نتيجة تعرضه لصاعقة رعدية بمتنزه الملك فهد بنجران.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الرائد عبدالخالق القحطاني أن فرق الدفاع المدني بمدينة نجران باشرت مساء (الثلاثاء) بلاغاً عن إصابة شخص مقيم من الجنسية الباكستانية في متنزه الملك فهد بسقام، وتم تقديم الإسعافات الأولية له بالموقع ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقامت فرق الدفاع المدني بفرض طوق احترازي على الموقع والتأكد من عدم وجود أي مسببات أو أي أضرار أخرى بالموقع.

وتشير معلومات التحقيق والمعاينة الميدانية إلى أن السبب يعود إلى صاعقة رعدية.