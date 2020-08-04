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إمارة عسير تحذر من حسابات وهمية تزعم ارتباطها بأمير المنطقة

إمارة عسير تحذر من حسابات وهمية تزعم ارتباطها بأمير المنطقة
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت إمارة منطقة عسير، المواطنين والمقيمين من التفاعل مع حسابات زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم ارتباطها بأمير المنطقة، وتوعدت بمحاسبة من يقفون وراء تلك الحسابات الوهمية.

وقالت الإمارة في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر”: “لاحظت إمارة منطقة عسير وجود عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا «تويتر»، تزعم ارتباطها بأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز”.

وتؤكد إمارة المنطقة أنه لا توجد أي حسابات لها علاقة بأمير عسير، علما أنه سبق تحديد وسائل التواصل الرسمية مع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز منذ توليه إمارة المنطقة، وذلك عبر وسائل التواصل الخاصة بمركز الاتصال بالإمارة أو المكتب الخاص.

وتدعو إمارة منطقة عسير الجميع إلى عدم التفاعل والانسياق مع مثل هذه الحسابات الوهمية، وقد تم تكليف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومحاسبة من يقفون وراءها.

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