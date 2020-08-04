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«التجارة» تؤكد: سعر المنتج على «الرف» شامل لضريبة القيمة المضافة

«التجارة» تؤكد: سعر المنتج على «الرف» شامل لضريبة القيمة المضافة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة أن أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق شاملة لضريبةالقيمة المضافة، مبينة أن أسعار السلع المعروضة هي أسعار نهائية تدون على بطاقة السعر ومطابقة للأسعار بأجهزة المحاسبة (الكاشير).

وأوضحت الوزارة أنالسعر على الرفيجب أن يكون شاملًا لضريبةالقيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء، مؤكدة أنه في حال عدم وجود بطاقة السعر أو اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.

وبينت الوزارة أنه في حال شراء مستهلك لسلعة معروضة بقيمة 100 ريال وفقاً لبطاقةالسعر على الرف، يجب أن يكون شاملا للضريبة ومن ثم لا تتجاوز فاتورة الشراء النهائية 100 ريال، أما في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993).

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المحال والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا ضريبةالقيمة المضافةإلى الوزارة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900).

 

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