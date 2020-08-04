«الدفاع» تعلن نتائج الترشيح الأولي للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في لجنة قبول الكليات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن ظهور نتائج الترشيح الأولي للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية، وفق التفاصيل الموضحة أدناه.

وأوضحت اللجنة أن على الطلاب التقيد بالتعليمات التالية:

1 – تحميل استمارة الإلتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة.

2 – حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية.

3 – التقيد بالزي الرياضي لكل كلية بدون شعارات “مع حذاء مناسب مفتوح بدون شراب مع عدم لبس الجزمة الرياضية” مع احضار الهوية الوطنية:

أ – كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر .

ب – كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق .

ج – كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض .

د – كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بنطلون أي لون وقميص باللون الاسود .

4 – لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال .

وأشارت اللجنة إلى أن الطلبة الذين سوف يحجزون يوم (الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 19-21 ذو الحجة 1441 هـ يمكنهم الحضور لإجراء الكشف الطبي والمقابلة وإكمال إجراءات استمارة القبول في وقت لاحق.

موقع الحضور:

مكتب التسجيل الواقع في طريق الملك عبد العزيز بتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية) أمام سكن ضباط القوات المسلحة امام فندق بريرا.

وأضافت لجنة قبول الكليات العسكرية أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي (اضغــط هنـــا).