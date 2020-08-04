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«الحصيني» يتوقع موعد انتهاء فصل الصيف (فيديو)

«الحصيني» يتوقع موعد انتهاء فصل الصيف (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، انتهاء فصل الصيف في 18-1-1442هـ بمشيئة الله.

وقال الحصيني، خلال استضافته على قناة “الإخبارية” “ينتهي فصل الصيف، في 18-1-1442هـ ونحن الآن في موسم طباخ التمر، حيث مضى طباخ العنب وطباخ اللون والذي فيه يتحول التمر من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر”.

وختم عبدالعزيز الحصيني بقوله “في موسم طباخ التمر يتحول الرطب إلى تمر، وكلما اشتدت الحرارة كلما كان أسرع، ولذلك يسمى طباخ التمر”.

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