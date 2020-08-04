انهيارات صخرية تغلق عقبتي شعار وضلع.. وانزلاقات مرورية على طريق أبها – محايل (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة والنظافة لعقبتي شعار وضلع، بعدما تسببت الأمطار والسيول في حدوث انهيارات صخرية عليهما مما أدى لتعطيل حركة سير المركبات.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري، أن الأمطار المتواصلة على المنطقة أدت إلى حدوث عدة انهيارات صخرية على عقبتي شعار وضلع مما تسبب في إغلاقهما احترازياً وتحويل السير لطرق بديلة للقيام بأعمال الصيانة.

وأضاف أنه فور وقوع الانهيارات عمد فرع الوزارة وعقود الصيانة إلى مباشرتها وإزالة آثارها ورفع الصخور المتساقطة في طريق المركبات، مبينا أنه فور انتهاء أعمال الصيانة تم فتح عقبة شعار جزئياً أمام المركبات، بينما لايزال إغلاق عقبة ضلع قائماً من أجل الانتهاء من صيانتها، حيث سيتم فتحها فور الانتهاء من إزالة الصخور حتى تتمكن المركبات من السير بأمان.

وكانت عقبة شعار وقرى وادي تيه في محافظة محايل عسير، قد شهدت أمطارا غزيرة أدت إلى طمر أجزاء من عقبة شعار وإغلاقها، فيما تعمل الجهات الأمنية وفرق الصيانة على إعادة فتح العقبة.

وجرت أودية أثايب وصدر تيه وبعرور بسيول قوية، كما شهد طريق أبها – محايل حوادث انزلاقات مرورية بسبب الأمطار والضباب الكثيف. ودعت مديرية الدفاع المدني إلى توخي الحذر والحيطة في مثل هذه الأجواء.