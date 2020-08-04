شاهد.. شلالات البتيلة جنوب ⁧«رجال ألمع» بعد جريان السيول في عسير⁩

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تواصل – فريق التحرير:

هطلت اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها والمرتفعات السياحية في السودة ومتنزهات السحاب ومحافظات أحد رفيدة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم الثلاثاء، عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، مما تتسبب في تدني مدى الرؤية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات السلامة في مثل هذه الحالات الماطرة ومتابعة التنبيهات الواردة من الجهات المختصة وعدم المخاطرة والمجازفة بالنزول لبطون الأودية والتنزه في أثناء هطول الأمطار ، مشيرة إلى أهمية متابعة التنبيهات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد التي تفيد باستمرار الحالة وزيادتها خلال الأيام القادمة.

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