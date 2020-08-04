«الخضيري» يحذر من أجهزة حرق الشحوم.. دعاية كاذبة

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حذر د. فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، من خطورة الدعايات الكاذبة التي تروج لأجهزة أو آلات للتخسيس وحرق الدهون.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا يوجد جهاز أو آلة لحرق الشحوم لا بالهزاز ولا بالذبذبات وكلها دعايات كاذبة”.

وأضاف د. فهد الخضيري: “يجب ألا تخدعنا الدعايات والأكاذيب، لا يوجد مادة أو دواء أو جهاز لحرق الدهون، هذا لا يتم إلا بالرياضة والحمية والغذاء المتوازن (ألياف ورقيات خضار وفواكه، مع المشي والرياضة) وقد تساعد بعض الأشياء كالشاي بكل أنواعه”.