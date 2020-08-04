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سوار لياقة بدنية وسماعة بلوتوث في جهاز واحد من هواوي

سوار لياقة بدنية وسماعة بلوتوث في جهاز واحد من هواوي
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة هواوي النقاب عن الجهاز TalkBand B6 الجديد، الذي يجمع بين سوار لياقة بدنية وسماعة بلوتوث في آن واحد.

وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن خلع سماعة البلوتوث الأحادية واستخدامها لاستقبال المكالمات الهاتفية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED قياس 1.53 بوصة وتعمل بدقة وضوح 468× 188 بيكسل وبكثافة بيكسلات 326 بيكسل في البوصة المربعة، مع معالج هايسيليكون Kirin A1 SoC وذاكرة عشوائية سعة واحد غيغابايت وذاكرة فلاشية سعة 16 غيغابايت.

وأشارت هواوي إلى أن سعة البطارية تبلغ 120 مللي أمبير ساعة وتمتد فترة تشغيلها 3 أيام عند الاستعمال “العادي” أو 8 ساعات من الحديث المتواصل عند إجراء المكالمات الهاتفية.

ويعاد شحن البطارية عبر منفذ USB-C، ويتوافق سوار اللياقة البدنية مع الهواتف الذكية العاملة بنظام غوغل أندرويد 4.4 على الأقل أو إصدار أبل “آي أو إس 9.0” أو الإصدارات الأحدث.

ويوفر السوار مجموعة متنوعة من وظائف اللياقة البدنية بما فيها مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم وقياس ضغط الدم ومعدل نبضات القلب، مع تتبع العديد من أنواع الرياضات المختلفة مثل الجري وركوب الدراجات.

وأعلنت الشركة أن إصدار Sport Edition يتوفر بسوار سيليكون، والإصدار Fashion Edition بسوار جلدي، في حين زُود الإصدار Exclusive Edition” بسوار من التيتانيوم.

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