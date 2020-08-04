احرص على تناوله.. نوع من التوابل يحمي من أمراض الشيخوخة

تواصل – وكالات:

يعتبر الكركم من بين الأغذية التي يوصي بها أخصائيو التغذية بتناولها لما له من فوائد صحية عديدة، لتفادي أمراض الشيخوخة المبكرة.

وتقول خبيرة التغذية ألينا بيتر: “إن تناول الكركم بشكل منتظم، يمكن أن يساعد على محاربة الشيخوخة بفاعلية بسبب مكون الكركمين النشط الذي يحتوي عليه. لذا عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات مكافحة الشيخوخة، يعد الكركم خياراً غذائياً رائعاً”.

ووفقاً لألينا، يحتوي الكركمين على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي تحمي على وجه التحديد القلب والرئتين والدماغ من عدد من الحالات الصحية التي قد يكون بعضها خطيراً، إذ أنه يساعد على الحفاظ على وظائف الدماغ والقلب والرئة.

وتشير العديد من الدراسات التي أجريت مؤخراً، إلى أنه بالإضافة إلى حماية العديد من أعضاء الجسم فإن الكركم يعمل على خفض مخاطر الإصابة بأنواع السرطان المختلفة لدى كبار السن، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس أونلاين البريطانية.