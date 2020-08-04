الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

احرص على تناوله.. نوع من التوابل يحمي من أمراض الشيخوخة

احرص على تناوله.. نوع من التوابل يحمي من أمراض الشيخوخة
0

تواصل – وكالات:

يعتبر الكركم من بين الأغذية التي يوصي بها أخصائيو التغذية بتناولها لما له من فوائد صحية عديدة، لتفادي أمراض الشيخوخة المبكرة.

وتقول خبيرة التغذية ألينا بيتر: “إن تناول الكركم بشكل منتظم، يمكن أن يساعد على محاربة الشيخوخة بفاعلية بسبب مكون الكركمين النشط الذي يحتوي عليه. لذا عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات مكافحة الشيخوخة، يعد الكركم خياراً غذائياً رائعاً”.

ووفقاً لألينا، يحتوي الكركمين على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي تحمي على وجه التحديد القلب والرئتين والدماغ من عدد من الحالات الصحية التي قد يكون بعضها خطيراً، إذ أنه يساعد على الحفاظ على وظائف الدماغ والقلب والرئة.

وتشير العديد من الدراسات التي أجريت مؤخراً، إلى أنه بالإضافة إلى حماية العديد من أعضاء الجسم فإن الكركم يعمل على خفض مخاطر الإصابة بأنواع السرطان المختلفة لدى كبار السن، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس أونلاين البريطانية.

 

 

مواد ذات صلة

الشيخ المطلق يرد على من يزعم علاج «كورونا» بالكركم والمر: اتقوا الله (فيديو)

الشيخ المطلق يرد على من يزعم علاج «كورونا» بالكركم والمر: اتقوا الله (فيديو)

قائمة بمجموعة أطعمة تساعد على الحماية من الشيخوخة والأمراض

قائمة بمجموعة أطعمة تساعد على الحماية من الشيخوخة والأمراض

هل تسبب التوابل الحارة الوفاة؟.. الغذاء والدواء تعلق

هل تسبب التوابل الحارة الوفاة؟.. الغذاء والدواء تعلق

أفضل طريقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة والقضاء على الجراثيم.. استخدم هذا النبات

أفضل طريقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة والقضاء على الجراثيم.. استخدم هذا النبات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة