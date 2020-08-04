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شركة يابانية تبتكر «كمامة ذكية» تستطيع إجراء المكالمات والترجمة إلى 8 لغات

شركة يابانية تبتكر «كمامة ذكية» تستطيع إجراء المكالمات والترجمة إلى 8 لغات
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تواصل – وكالات:

صممت الشركة اليابانية الناشئة “دونات روبوتكس” “Donut Robotics” قناعا للوجه يتمتع بتقنية مرتفعة تستهدف تسهيل التباعد الاجتماعي المطبق بسبب جائحة “كورونا”.

وربطت شركة التكنولوجيا اليابانية قناع الوجه ويدعى “سي فيس سمارت ماسك” بتطبيق على الجوال يمكنه ترجمة كلام المستخدم إلى ثماني لغات وتضخيم صوته أثناء الحديث، كما يشمل خاصية تحويل الكلام إلى رسائل نصية وكذلك إجراء المكالمات.

ولابد من ارتداء الكمامة الذكية فوق قناع آخر للوجه نظراً لاحتوائها على فتحات خاصة للتهوية لذلك فهي لا توفر الحماية من الفيروس.

وتحتوي الكمامة على ميكروفون مدمج يتصل بجوال المستخدم عبر البلوتوث، وتترجم حديثه للصينية واليابانية والكورية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإندونيسية والفيتنامية.

ويبلغ سعر القناع 40 دولاراً ومن المقرر بدء بيعه رسمياً في سبتمبر.

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