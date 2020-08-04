الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت كسر زجاج المركبات وسرقة المقتنيات الشخصية منها (فيديو)

شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت كسر زجاج المركبات وسرقة المقتنيات الشخصية منها (فيديو)
0

تواصل- واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة باثنين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، امتهنا كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها وسرقة المقتنيات الشخصية منها، وذلك بضبطهما متلبسين أثناء شروعهما بارتكاب إحدى جرائمهما بحي السليمانية، وأقرّا بارتكاب (72) حادثة، واستيلائهما على (50) جهازاً منها حواسب آلية وأجهزة لوحية وجوالات متنوعة.

كما تم القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية بمتجرٍ للإلكترونيات بحي السليمانية، تمثل دورهم في شراء المسروقات من الجانيين وبيعها، وتم استرداد جزء من الأجهزة المسروقة كانت بحوزتهم في المتجر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

مواد ذات صلة

بعد تداول صورته على مواقع التواصل.. «الموارد البشرية» تكشف هوية المتسول المسن بالرياض

بعد تداول صورته على مواقع التواصل.. «الموارد البشرية» تكشف هوية المتسول المسن بالرياض

البحث عن مواطن فُقد قبل 40 يوماً في ظروف غامضة بالرياض

البحث عن مواطن فُقد قبل 40 يوماً في ظروف غامضة بالرياض

إخماد حريق ضخم في مستودعين بحي المصانع بالرياض (فيديو)

إخماد حريق ضخم في مستودعين بحي المصانع بالرياض (فيديو)

حريق مروع في أحد المستودعات جنوب الرياض (فيديو)

حريق مروع في أحد المستودعات جنوب الرياض (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>