العثور على بقايا جثة صبي داخل معدة تمساح في ماليزيا

تواصل – وكالات:

عثرت فرق البحث والإنقاذ على بقايا صبي يبلغ من العمر 14 عاما داخل بطن تمساح، عقب ستة أيام من فقدان أثره قرب نهر في ماليزيا.

واختفت آثار الصبي ريكي جانيا، في 26 يوليو الماضي، بينما كان يبحث عن القواقع قرب نهر في منطقة تانغونغ مانيس في ماليزيا، حيث باغته تمساح يبلغ طوله 4 أمتار ونصف تقريبا.

وتمكنت فرق الإنقاذ الماليزية من الإمساك بالتمساح على بعد أكثر من 3 كيلومترات من المكان الذي فقد فيه الصبي، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وجاء تحرك فرق الإنقاذ الماليزية للبحث عن التمساح بناء على إفادة عمة الصبي، التي قالت للشرطة إنها شاهدت عددا من الزواحف وهي تجره من قدمه إلى الماء.

وأمسكت فرق الإنقاذ بالتمساح وبعد تقطيعه تبين أن أجزاء من الصبي وملابسه موجودة داخل معدته.