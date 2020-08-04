بالصور… «مسالخ الرياض» تستقبل 130 ألف أضحية خلال عيد الأضحى

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنه تم استقبال 130 ألف أضحية بمسالخ المنطقة في موسم عيد الأضحى المبارك.

وقبل عيد الأضحى، أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تجهيز 63 منشأة في العاصمة لذبح أضاحي السكان، متوزعة ما بين مسالخ ثابتة وأخرى متنقلة ومطابخ مرخصة لتشمل مختلف أرجاء المدينة وبالقرب من كافة الأحياء السكنية تسهيلاً على المواطنين والمقيمين.

وحرصت الأمانة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لحماية العاملين ومرتادي المسالخ من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما كثفت جهودها للرقابة على الأسواق ومواقع الذبح وفحص الأضاحي من خلال كفاءات متخصصة في مجال اختبار الأغذية والطب البيطري، إلى جانب تفعيلها لغرفة عمليات عبر بث مباشر بهدف متابعة سير العمل في مختلف المنشآت العاملة خلال موسم عيد الأضحى.