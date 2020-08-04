الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالصور… «مسالخ الرياض» تستقبل 130 ألف أضحية خلال عيد الأضحى

بالصور… «مسالخ الرياض» تستقبل 130 ألف أضحية خلال عيد الأضحى
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنه تم استقبال 130 ألف أضحية بمسالخ المنطقة في موسم عيد الأضحى المبارك.

وقبل عيد الأضحى، أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تجهيز 63 منشأة في العاصمة لذبح أضاحي السكان، متوزعة ما بين مسالخ ثابتة وأخرى متنقلة ومطابخ مرخصة لتشمل مختلف أرجاء المدينة وبالقرب من كافة الأحياء السكنية تسهيلاً على المواطنين والمقيمين.

وحرصت الأمانة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لحماية العاملين ومرتادي المسالخ من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما كثفت جهودها للرقابة على الأسواق ومواقع الذبح وفحص الأضاحي من خلال كفاءات متخصصة في مجال اختبار الأغذية والطب البيطري، إلى جانب تفعيلها لغرفة عمليات عبر بث مباشر بهدف متابعة سير العمل في مختلف المنشآت العاملة خلال موسم عيد الأضحى.

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

مواد ذات صلة

33 حالة ولادة خلال عيد الأضحى في مستشفى النساء بالجوف

33 حالة ولادة خلال عيد الأضحى في مستشفى النساء بالجوف

«الغذاء والدواء» توضح الطريقة الصحيحة لحفظ مختلف أنواع اللحوم

«الغذاء والدواء» توضح الطريقة الصحيحة لحفظ مختلف أنواع اللحوم

«الغذاء والدواء» تنصح بـ 3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعليمات مهمة للتعامل مع الأضاحي

«الغذاء والدواء» تنصح بـ 3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعليمات مهمة للتعامل مع الأضاحي

توقعات الأرصاد لطقس ثالث أيام عيد الأضحى.. أمطار وغبار على 6 مناطق

توقعات الأرصاد لطقس ثالث أيام عيد الأضحى.. أمطار وغبار على 6 مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>