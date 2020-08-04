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سفارة المملكة بأمريكا تحذر المواطنين من الإعصار «إساياس»

سفارة المملكة بأمريكا تحذر المواطنين من الإعصار «إساياس»
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، المواطنين الموجودين في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا من إمكانية تحول العاصفة “إساياس” لإعصار.

ودعت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” المواطنين إلى توخي الحذر، واتباع إرشادات السلامة، وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حالة الطوارئ.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، نبه مساء أمس (الإثنين)، بأن العاصفة إساياس اشتدت لتصبح إعصاراً من الفئة الأولى.

وأضاف المركز أن العاصفة ستقترب خلال الساعات المقبلة من سواحل شمال شرق ولاية كارولاينا الجنوبية وجنوب ولاية كارولاينا الشمالية.

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