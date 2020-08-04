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«الاتحاد الألماني للأطباء» يحذر: الموجة الثانية من انتشار «كورونا» بدأت بالفعل

«الاتحاد الألماني للأطباء» يحذر: الموجة الثانية من انتشار «كورونا» بدأت بالفعل
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تواصل – وكالات

قال الاتحاد الألماني للأطباء إن الموجة الثانية من جائحة «كورونا» التي يخشى قدومها الكثيرون تحدث بالفعل.

وقالت رئيسة الاتحاد سوزانه يونا، في تصريحات لصحيفة «أوغسبورغر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية الصادرة اليوم (الثلاثاء): «نحن بالفعل في موجة ارتفاع ثانية مسطحة»، مضيفةً في المقابل أن هذه الموجة لا يمكن مقارنتها بأعداد الإصابات التي تم تسجيلها خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، إلا أن أعداد الإصابات الجديدة تتزايد.

وقالت يونا: «بذلك هناك خطر أن نبدد النجاحات التي أحرزناها في ألمانيا حتى الآن لشعورنا بمزيج من الكبت والرغبة في العودة للحياة الطبيعية».

وأوضحت رئيسة الاتحاد أن المستشفيات مجهزة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة، مضيفة أنه على النقيض من الموجة الأولى، لا يجب إخلاء الأسرَّة في المستشفيات بوجه عام لحالات «كورونا» في هذه المرة، بل يجب تنظيمها حسب الحاجة، وأضافت: «نظراً لأن الوباء يتراكم ببطء، يتعين علينا توفير خيارات علاج متدرجة لمرضى كوفيد – 19؛ أي مراعاةً التدرج الزمني في تخصيص الأسرّة».

ووفقاً للاتحاد، فإنه من الناحية العملية سيُجرى تخصيص عدد أقل من أسرّة العناية المركزة في المرحلة الأولى. وإذا تم شغلها، فإن المرحلة الثانية تدخل حيز التنفيذ عقب 24 ساعة، ويُجرى توسيع القدرات في وحدات العناية المركزة. وقالت يونا: «تستمر العملية خطوة بخطوة حتى يتم استنفاد جميع إمكانات العناية المركزة المتاحة لمرضى كوفيد – 19 في أعلى مرحلة إنذار وتوسع».

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