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تعرّف على سعر ومواصفات هاتف «Pixel 4a» المنافس لـ«iPhone SE»

تعرّف على سعر ومواصفات هاتف «Pixel 4a» المنافس لـ«iPhone SE»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة Google عن ثلاثة إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Pixel ، حيث أعلنت رسمياً عن هواتف PIXEL 5 وPIXEL 4A5G إلى جانب هاتفPIXEL 4A.

وكشفت Google عن هاتفPixel 4A الذي من شأنه أن ينافس هاتف iPhone SE  حيث يتوفر للحجز المسبق بسعر 349 دولار، على أن يبدأ شحن الهاتف في 20 من أغسطس.

كما قدمت عملاق البحث هاتفها المميز Pixel 5 الذي يأتي بميزة دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس على أن يبدأ شحن هذا الإصدار في الخريف مع إصدار الشركة الثالثPixel 4A5G الذي يأتي بسعر 499 دولار.

وقد دفع انتشار فيروس كورونا شركة Google لتأجيل إطلاق هاتفPixel 4Aلأكثر من مرة، واليوم تعلن عملاق البحث عن الهاتف مع إصدار 5G وهاتفها المميز PIXEL 5.

وأكد بريان راكوسكي رئيس قطاع المنتجات في شركة Google، على أن الشركة تخطط للإعلان عن إصدارات جديدة من أجهزة الجيل الخامس خلال الفترة القادمة كاستجابة من Google لحاجة الأسواق.

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