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«فيسبوك» تطرح جيل جديد من خوذ الواقع المعزز.. السعر والمواصفات

«فيسبوك» تطرح جيل جديد من خوذ الواقع المعزز.. السعر والمواصفات
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت تقارير مختصة بشؤون التقنية أن شركة “فيسبوك” قد تطلق قريبا جيلها الثاني من خوذOculus Questالتي تعمل بتقنيات الواقع الافتراضي.

 ووفقاً لـ”روسيا اليوم” فإن الصور والمعلومات التي سربت عن هذه الخوذ تشير إلى أنها ستأتي بتصميم مختلف قليلا عن تصميم خوذOculus Questالحالية، وستحصل نظاراتها التي تثبت على الرأس بهيكل مزود بملحقات مطاطية مرنة ليتناسب مع وجوه مختلف المستخدمين.

 كما من المفترض أن تحصل نظارات هذه الخوذ على عدسة كبيرة بدلا من العدستين كما هو الحال فيOculus Questمن الجيل الأول، وأن يكون تردد شاشة الـOLED في هذه العدسة 90 أو 120 هيرتزا، لتصبح قدراتها أفضل في التعامل مع الصور والفيديوهات بسرعة، ودقة عرض الشاشة (1440/1600) بيكسل.

 وستحصلOculus Quest 2أيضا على قبضات جديدة مزودة بتقنية تعقب حركة اليد للتحكم بألعاب الواقع الافتراضي، وستزود هذه القبضات بأجهزة تجعلها تهتز بما يتناسب مع الحركة لمنح المستخدم شعورا من الواقعية أثناء اللعب، إضافة إلى بطاريات داخلية بسعة 3648 ميلي أمبير، أما أسعارها فمن المفترض أن تتراوح ما بين 500 و700 دولار.

 

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