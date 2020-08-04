تعرّف عليها.. أطعمة لا ينصح بتناولها على متن الطائرة

تواصل – وكالات:

كشف مختصون عن عدد من أنواع الطعام التي يفضل الامتناع عن تناولها على متن الطائرات خلال الرحلات الجوية، لأنها قد تخلق للمسافر مشكلات صحية.

وبحسب وكالة “نوفوستي”، ينصح الخبراء بعدم تناول منتجات الألبان، لأنها قد تكون فاسدة بسبب عدم تخزينها بصورة صحيحة قبل نقلها إلى متن الطائرة، كما يجب الامتناع عن تناول الفواكه، لأنها عادة تقطع قبل ساعات من الرحلة الجوية لذلك يضيفون لها مواد حافظة للحفاظ على نضارتها، كما يجب الامتناع عن تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الدهون والسكر، لأنها قد تكون سببا لسوء الحالة الصحية.

بطئ عملية هضم الطعام

ويشير الخبراء إلى أن تحليق الطائرات على ارتفاع كبير يبطئ عملية هضم الطعام، ما قد يؤدي إلى الشعور بالضيق والغثيان. لذلك ينصحون بالامتناع عن تناول سندويشات اللحم والنقانق، خاصة وأنها لا تكون قد خضعت للمعالجة الحرارية. كما أن لحم الدجاج والديك الرومي المقطع، قد يحتوي على بكتيريا من سلالة لستيريا موجبة الغرام، تجنبا للتسمم.

ما الذي يجب فعله أثناء الرحلات الجوية؟

وأفاد المختصون أن ما يجب فعله أثناء الرحلات الجوية، هو الاكتفاء بشرب كمية كبيرة من الماء المعبأ في قناني وليس الذي يتدفق من الصنبور. لأنه حتى الماء المغلي الموجود في الخزانات قد يحتوي على البكتيريا، لأن هذه الخزانات لا تنظف دائما. ولا ينصح بتناول الشاي والقهوة وكذلك استخدام مكعبات الثلج، كما ينصح الخبراء، بضرورة تناول وجبة جيدة قبل المغادرة، والامتناع عن تناول الطعام على متن الطائرة.