بالفيديو.. «المطلق» يوضح موانع استجابة الدعاء

تواصل- فريق التحرير:

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن هناك عدة موانع لاستجابة الدعاء.

وأوضح الشيخ المطلق، خلال لقائه بـ«القناة السعودية»، أن أبرز موانع الاستجابة تكون إذا دعا الإنسان بالإثم أو قطع الأرحام.

وأضاف أن الله -عز وجل- لا يستجيب لمن يأكلون الحرام، سواء بالسرقة أو الرشوة أو بيع المخدرات.

وأضاف المطلق أن الاستعجال قد يكون من موانع استجابة الدعاء من العباد، وذلك حتى وإن كان هناك إلحاح في الدعوة.