توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح سطحية على معظم مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئةبمشيئة الله تعالى استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما توقعت الهيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربيغربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.