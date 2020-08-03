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المدينة.. حرس الحدود ينقذ مقيماً من الغرق بشرم ينبع

المدينة.. حرس الحدود ينقذ مقيماً من الغرق بشرم ينبع
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، مساء أمس الاثنين، من إنقاذ مقيم سوداني الجنسية، تعرض للغرق أثناء سباحته بالمنطقة المخصصة للسباحة، بشرم ينبع (العيقة).

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن فرقة البحث والإنقاذ المتواجدة بالموقع لاحظت تعرض المقيم لحالة غرق، وعلى الفور جرى التدخل السريع من قبل المنقذين لإنقاذه، حيث تم إخراجه وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، ثم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى المستشفى للاطمئنان على صحته وتلقي العلاج، وقد غادر المستشفى، وهو بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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