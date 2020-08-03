«الزعاق»: أمطار هذه الأيام تسمى «الهريف».. لا تنبت نبتاً ولا تنفع الأرض (فيديو)

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قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الأمطار التي تهطل خلال هذه الأيام تسمى “أمطار الهريف”، ولا تنبت نبتاً ولا تنفع الأرض، وهي الأمطار “القيظيّة”، وهي عكس أمطار الخريف التي تكون في زمن الوسم أو الوسمية.

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: أن الأمطار التي تسقط على جنوب المملكة ومرتفعات الحجاز وسلطنة عمان واليمن تسمى “خريفاً” وصفاً لا فصلاً، وهي تتزامن مع فترة خرف التمر، كما توقع أننا مقبلون على فترة تحسن الأجواء.

وتابع أن الأجواء بعد 15 عاماً وفي عام 1456 هـ، سيضحي الناس بآخر أيام الشتاء، وبعد 30 ليلة من اليوم سيشعرون ببرودة آخر الليل ويشعلون النار بالعراء من باب الاستئناس.

وختم الدكتور خالد الزعاق قائلا: “بعد 70 ليلة سيشعر الناس ببرودة الأجواء آخر النهار ويشعلون النار بالعراء من باب الضرورة”.